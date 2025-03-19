مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، إن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي .

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وأقدمت على طرد المصلين ومنعهم من الاعتكاف داخل المسجد ليلة الجمعة الثانية في شهر رمضان.

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

ويوم الخميس الماضي ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 100 ألف مصل أدوا الليلة صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والعراقيل التي وضعتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

بينما أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح يوم السبت الموافق 8 من شهر رمضان في المسجد الأقصى، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة حتى في الوصول إلى المسجد.

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