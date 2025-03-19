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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء،  إن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي .

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وأقدمت على طرد المصلين ومنعهم من الاعتكاف داخل المسجد ليلة الجمعة الثانية في شهر رمضان.

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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتجبر المصلين على المغادرة (فيديو)

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى 

ويوم الخميس الماضي ذكرت وسائل إعلام  فلسطينية، أن 100 ألف مصل أدوا الليلة صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والعراقيل التي وضعتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

بينما  أدى  60 ألف مصل  صلاتي العشاء والتراويح يوم السبت الموافق  8 من شهر رمضان في  المسجد الأقصى، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة حتى في الوصول إلى المسجد.

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المسجد الأقصى قوات الاحتلال مستوطنون شهر رمضان

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