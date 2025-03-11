الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

قوات الإحتلال أمام
قوات الإحتلال أمام المسجد الأقصى، فيتو

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

 تشديدات من قوات الاحتلال عند بوابات المسجد الأقصى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددًا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط تشديدات من قوات الاحتلال عند بوابات المسجد وفي محيط البلدة القديمة.

وعلى الجانب الأخر استشهد فجر اليوم الثلاثاء، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين، مما يرفع عدد الشهداء إلى 34 منذ بدء العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الـ50 على التوالي.

إطلاق قوات الاحتلال الرصاص في حيين

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فلسطينيين لم تعرف هويتهما بعد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص في حيين من مدينة جنين بالضفة الغربية.

حاصر جنود الاحتلال موقعًا في شارع حيفا

وأضافت الوزارة، أن عدد الشهداء ارتفع إلى ثلاثة بعد استشهاد المواطنة فايزة إبراهيم أبو غالي (58 عامًا) في الحي الشرقي من المدينة.

 

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