الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتجبر المصلين على المغادرة (فيديو)

صلاتا العشاء والتراويح
صلاتا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وقامت بطرد المصلين ومنعهم من الاعتكاف داخل المسجد ليلة الجمعة الثانية في شهر رمضان.

وذكرت وسائل إعلام  فلسطينية، اليوم الخميس، أن 100 ألف مصل أدوا الليلة صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والعراقيل التي وضعتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

100 فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى 

ويوم السبت الماضي ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثامن من شهر رمضان في  المسجد الأقصى، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة حتى في الوصول إلى المسجد.

صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، فيتو
صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، فيتو

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس آنذاك  أن  قرابة 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم إسرائيل آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

 

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المسجد الأقصى قوات الاحتلال شهر رمضان التراويح

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60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

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