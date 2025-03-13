100 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى (صور)

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن 100 ألف مصل أدوا الليلة صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والعراقيل التي وضعتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

100 فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

ويوم السبت الماضي ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثامن من شهر رمضان في المسجد الأقصى، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة حتى في الوصول إلى المسجد.

صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، فيتو

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس آنذاك أن قرابة 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم إسرائيل آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، فيتو

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد".

وبالتزامن مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى، أدى المستوطنون الإسرائيليون رقصات استفزازية داخل أزقة البلدة القديمة بحماية من قوات جيش الاحتلال.

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