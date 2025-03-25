الثلاثاء 25 مارس 2025
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محافظات

يبدأ من 120 جنيها، أسعار كحك العيد بالبحيرة (فيديو وصور)

أنواع وأسعار الكحك
أنواع وأسعار الكحك بالبحيرة، فيتو

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تمتلئ محال محافظة البحيرة بأصناف مختلفة من مخبوزات وحلويات العيد من الكحك والبسكويت والغريبة والبيتفور والقراقيش والسابليه وغيرهم، ويعد الكحك والبسكوت من أهم الحلويات  التي يحرص على شرائها مواطني المحافظة البحيرة للاحتفال بعيد الفطر.

أنواع وأسعار الكحك بالبحيرة، فيتو
أنواع وأسعار الكحك بالبحيرة، فيتو
أنواع وأسعار الكحك بالبحيرة، فيتو
أنواع وأسعار الكحك بالبحيرة، فيتو

 

تشهد الأصناف هذا العام تطورا ملحوظا وذلك عند اضافة بعض المكونات لتقديم أشكال مختلفة من حلويات العيد ومن اشهرها الكحك بالشكولاتة او النوتيلا وهذا النوع الذي لقي اقبالًا من مواطني محافظة البحيرة ولكن يظل الاقبال الأكبر على الكحك التقليدي.

 

 

أنواع وأسعار الكحك بالبحيرة، فيتو
أنواع وأسعار الكحك بالبحيرة، فيتو

اسعار حلويات العيد بمحافظة البحيرة

وتشهد اسعار حلويات عيد الفطر هذا العام استقرار  بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي ما هي إلا زيادة طفيفة لذلك شهدت المحال والأسواق هذا العام اقبال من المواطنين بشكل كبير على مخبوزات العيد باشكالها المختلفة وخاصة الكحك عين الجمل والبسكويت الناعم.

وفيما يلي نعرض اسعار حلويات العيد بمحافظة البحيرة:- 

  كحك عجوه: تسجل سعر 125 جنيها للكيلو

كحك ملبن: تسجل سعر 120 جنيها للكيلو

كحك لوز: يسجل سعر 180 جنيها للكيلو

كحك بندق: يسجل سعر 180 جنيها للكيلو

كحك ساده: يسجل سعر 140 جنيها للكيلو.

البسكويت: يسجل سعر  100 جنيه للكيلو

بيتيفور: يسجل سعر 130 جنيها للكيلو

بيتيفور مكسرات: يسجل سعر 160 جنيها للكيلو

سابليه: يسجل سعر 130 جنيها للكيلو

سابليه مكسرات سعر 160 جنيها للكيلو

غريبه: تسجل سعر 120 جنيها للكيلو

غريبه مكسرات: تسجل سعر 140 جنيها للكيلو

  شكلمه: تسجل سعر 200 جنيه للكيلو.

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