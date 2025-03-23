وزير الصحة يتابع تطورات مشروع إنشاء شبكة وطنية للباثولوجيا الرقمية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي احدى شركات التكنولوجيا، والهيئة العربية للتصنيع، وشركة المستقبل للتكنولوجيا، وذلك بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية وفحص الأنسجة والخلايا رقميًا عن بُعد «RDPS» واستخدام الذكاء الاصطناعي.

تكوين قاعدة بيانات متكاملة لخدمة أبحاث وعلاجات الأورام

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يستهدف إنشاء شبكة متكاملة لمسح وتداول وأرشفة الشرائح الرقمية، لفحص وتحاليل الأنسجة والخلايا، وكتابة تقارير الباثولوجي «عن بُعد» ودعم قدرات التشخيص بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تكوين قاعدة بيانات متكاملة لخدمة أبحاث وعلاجات الأورام، ومختلف متطلبات فحص وتحليل الأنسجة والخلايا رقميًا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أهم الإجراءات التي تم تنفيذها خلال عمل الدراسات الفنية للمشروع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، التي تستهدف تكثيف الجهود لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي والتطبيب عن بعد، والعمل على تحقيق رؤية «مصر 2030» واستكمال التحول الرقمي للمنظومة الطبية وتحويل المستشفيات إلى مراكز بحثية جاذبة للكوادر الطبية، مؤكدًا أن إدخال الباثولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يساهم بدوره في تحسين قدرات تشخيص وعلاج مرضى الأورام.

توطين صناعة أجهزة الباثولوجي في مصر

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث الموقف الحالي للباثولوجيا الرقمية عالميا ومحليا، والتجارب السابقة على مستوى دول العالم والمشاريع المرتبطة بالمشروع داخل وزارة الصحة، فضلًا عن العمل على توطين صناعة أجهزة الباثولوجي في مصر وإنشاء مراكز بحثيه متخصصة ومتطورة في مجالات علاج الأورام، إضافةً إلى مناقشة سبل تأهيل الكوادر وبناء القدرات والتدريب المستمر والمتخصص وإدخال الذكاء الاصطناعي في التشخيص وبروتوكولات علاج مرضى الأورام، حيث شدد الوزير في هذا الشأن على أهمية تعظيم تخصص تشخيص وعلاج الأورام على مستوى الجمهورية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مقترح المرحلة الأولى للمشروع، ويشمل 3 مراكز رئيسية و7 مراكز فرعية بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، ومن المقرر تنفيذه خلال 6 أشهر، على أن تكون المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر، معملا رئيسيا لتجميع وتحليل وحفظ بيانات الباثولوجيا الرقمية على مستوى الجمهورية، وأن يكون مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج مركز البيانات الرئيسي لحفظ وتحليل بيانات زراعة الأعضاء ومرضى الأورام على مستوى الجمهورية، والمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية "CDC"، كمركز البيانات الرئيسي لتحليل وحفظ بيانات التحسب للأمراض المتوطنة وفحص وتحليل الأنسجة والخلايا للمبادرات والأمراض الوقائية، فضلًا عن 4 إلى 5 مراكز أورام موزعة جغرافيًا على الوجهين البحري والقبلي، و3 إلى 4 مراكز متخصصة في صحة المرأة، لخدمة المبادرات.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومن جانب الهيئة العربية للتصنيع، اللواء الدكتور خالد المنشاوي، نائب رئيس الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية.

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