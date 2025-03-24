نائب محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتابعان إجراءات توصيل الكهرباء لمستشفى طما

عقد الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعا بديوان عام المحافظة لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوصيل الكهرباء إلي مستشفي طما المركزي في وجود ممثلي جميع الجهات المعنية.

حضره كل من المهندس علي عبدالساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان، وممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة والمهندس أشرف عباس مدير قطاع كهرباء سوهاج والمهندس محمد عبدالعاطي مدير الهيئة العامة للطرق بسوهاج والمهندس أيمن سيد هيئة السكك الحديدية وشريف ابوسحلي منسق حياة كريمة والأستاذ محمد العبد منسق حياة كريمة بمديرية الصحة.

وشدد نائب المحافظ علي العمل وفق الخطة الموضوعة والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، لتسليم المستشفي في الموعد المقرر له ليكون جاهزا للتسليم، ومن بعد ذلك التجهيز والتشغيل.

و أوضح "دويدار " ان مستشفى طما المركزي صرح طبي متميز ويعد أكبر مستشفيات المحافظة، مساحتها 6 آلاف متر مربع، وتضم 5 أدوار، الدور الأول الأرضي يضم الإستقبال والطؤاري، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، المطبخ، التعقيم، المغسلة، ثلاجة حفظ الموتي الدور الثاني يشمل قسم الغسيل الكلوي، قسم المعامل، قسم المناظير، الصيدلية المركزية، قسم السجلات الطبية، المخازن أما الدور الثالث يحتوي علي قسم العمليات، قسم العناية المركزة الجراحية، قسم العناية المركزة القلبية، قسم قسطرة القلب، القسم الإداري والدور الرابع به قسم الولادة وقسم الرعاية المركزة، قسم الأطفال المبتسرين، وغرف داخلي مرضي وأخيرًا الدور الخامس به استراحات الأطباء والتمريض وغرف حجز داخلي.

و أكد " دويدار " علي توفير الكوادر الطبية اللازمة للتشغيل الجزئي وشدد علي جودة الخدمة الطبية مثمنًا دور الفريق الطبي بالمستشفى ومجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.