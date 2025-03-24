هل يمكن لمريض الكلى شرب الشاي في شهر رمضان؟ الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة أن مرضى الكلى ليسوا محرومين من شرب الشاي في شهر رمضان مشيرة إلى أن مريض الكلى، يمكنه شرب كوب أو اثنين من الشاي في الفترة بين الإفطار والسحور فقط مع مراعاة كمية السكر المضافة حفاظا على صحته نظرا لأن الشاي من المشروبات التي تسبب ادرار للبول.

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب على مرضى الكلى ممارسة الرياضة في رمضان نظرا لوجود فوائد متعددة لها.

هل الحركة مهمة لمرضى الكلى؟

وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة الرياضة لمرضى الكلى تساعد في تنشيط الكلى والتخلص من السوائل الزائدة ويمكن ممارسة رياضة المشي ما بين الإفطار والسحور بعد الإفطار بساعتين.

وحذرت وزارة الصحة من ظهور علامات وأعراض لمرضى الكلى الصائمين في شهر رمضان الكريم يمكن أن تسبب مضاعفات لهم.

أعراض عند ظهورها على مريض الكلى يجب كسر الصيام

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم هذه الأعراض تشمل:

١-تورم في الجسم أو القدمين

٢- هبوط شديد في السكر أو الضغط

٣-فقدان الشهية

٤- غثيان أو قيء

٥-قلة معدل البول أو انقطاعه

نصائح لمرضى الكلى في رمضان لصيام آمن

وأكدت وزارة الصحة أن مريض الكلى الذي يرغب في الصيام عليه اتباع النصائح الآتية:

١- الاهتمام بوجبة السحور لتجنب التعب أثناء الصيام.

٢- استشارة الطبيب المعالج عن الكمية المسموحة من البروتينات.

٣- الحذر من تناول العرقسوس والدهون والحلويات

٤- تجنب تناول المخللات والموالح.

٥- تجنب أخذ مدرات البول كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين من القهوة والشاي، والمشروبات الغازية

٦-ضرورة الالتزام بأخذ جرعات الدواء المحددة في مواعيدها وعدم نسيان أي جرعة

٧- عند حدوث تعذر في التبول وملاحظة أي تورم أو انتفاخ في الجسم يجب استشارة الطبي فورًا.

وظائف الكلى

والكلى هي العضو المسؤول عن تنقية الدم للتخلص من الفضلات والسموم والحفاظ على اتزان تركيز المعادن في الدم وتصنيع البول وكل ما يزيد عن حاجة الجسم من ماء وأملاح وسكر وغيرها يتخلص منه الجسم عن طريق البول من خلال الكلى.

وأكدت وزارة الصحة أن الصيام السليم الذي يهتم فيه الصائم بشرب كمية كافية من الماء لتعويض نقص السوائل في الجسم وترطيب الكلى حتى لا تصاب بالضرر يكون له مردود إيجابي على أجهزة الجسم كافة بما فيها الكلى ولكن غير ذلك فقد يكون الصيام سببا في إلحاق الضرر بالكلى بشكل واضح

حالات ممنوع فيها الصوم لارتباطها بصحة الكلى



وكشفت عن الحالات الممنوع فيها الصوم لمرضي الكلى منها:



١-مرض كرونز لكونه يزيد امتصاص الاوكزالات وبالتالي ترسبها في الكلى.

٢- المصابون باعتلال الغدة الجار درقية

٣- من لديهم ارتفاع في حمض اليوريا لسبب من الأسباب.

٤- تناول الأدوية المدرة للبول التي ترفع خطر حدوث الجفاف وبالتالي الإصابة بحصى الكلى والالتهابات.

وحذرت وزارة الصحة الصائمين في شهر رمضان من الإفراط في تناول المشروبات التي تسبب إدرار البول خاصة مرضى الكلى حيث تسبب ضررا بصحة المرضي خاصة في شهر رمضان.

مشروبات تسبب إدرار البول

وقالت وزارة الصحة إن هذه المشروبات تسبب إدرار البول وتشمل:

١-القهوة

٢- الشاي

٣- المشروبات الغازية

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