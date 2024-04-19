الجمعة 19 أبريل 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة

القرص الطرية، فيتو
القرص الطرية، فيتو

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية من المخبوزات المصرية الشهيرة التى كانت تقدم منذ زمن بعيد واحترقت فيها الجدات كثيرا وتحرص بعض ربات البيوت فى وقتنا الحالى على تحضيرها فى المنزل.

وطريقة عمل القرص الطرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتقدم كوجبة خفيفة مع الشاي وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل القرص الطرية المحشية بالعجوة.

مكونات عمل القرص الطرية:-

كيلو دقيق

كوب  ماء دافئ للعجن أو حسب احتياج العجين 

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كوب حليب سائل 

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة

كوب سمن على زيت 

ملعقتان كبيرتان من القشطة (اختياري)

رشة من الملح

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة كبيرة بيكينج بودر 

الحشو:

عجوة

ملعقة صغيرة من السمن

ملعقتان كبيرتان من الماء الساخن

طريقة عمل القرص الطرية المحشية بالعجوة، فيتو 

طريقه عمل القرص الطرية المحشية بالعجوة:-

  • يوضع مقدار الخل على الحليب ويُترك حتى يصل لقوام اللبن الرائب، أو يمكن استبداله بلبن رائب جاهز.
  • نضع السكر والخميرة في الماء الدافئ ونتركه عشر دقائق يتخمر.
  • في بولة نضع الدقيق والملح والبيكينج بودر ونضيف السمن مع الزيت والقشطة، ونبس الدقيق إلى أن يتشرب كل المادة الدهنية.
  • ثم نضيف الحليب الرائب  ونضيف الماء بالتدريج ونعجن مدة خمس دقائق حتى تصبح عجينة ملساء ثم نتركه يتخمر مدة ساعة.
  • بعد وصول العجين إلى القوام الهش المرتفع، يُفرغ الهواء من داخله، ويُشكل إلى دوائر صغيرة لا تتجاوز 50 جراما للواحدة.
  • وتفرد باليد عبر الضغط البسيط عليها.
  • تجهز العجوة عن طريق وضعها في إناء ورفعها على النار مع مقدار السمن والماء، وتقلب باستمرار إلى أن تصل لقوام ناعم يسهل تشكيله.
  • وحين وصولها لدرجة حرارة الغرفة تقطع إلى دوائر، وتوضع داخل عجين القرص مع مراعاة شقها من الأعلى قبل دخولها للفرن.
  • ومن ثمّ تترك لمدة 15 دقيقة أخرى قبل البدء في الطهي.
  • وفي الخطوة الأخيرة، تدخل القرص إلى الفرن المسخن مسبقا بدرجة حرارة 180،  إلى أن تصل للون الذهبي.
  • وتغطى فور خروجها من الفرن للحفاظ على ملمسها الإسفنجي لأطول فترة.
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طريقة عمل البسكويت بالمقادير المضبوطة في البيت

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طريقة عمل القرص الطرية في البيت بأقل التكاليف

والقرص الطرية من المخبوزات الشهيرة التى تقدم سادة أو بحشوات مختلفة حسب الرغبة وعادة تقدم بالعجوة، وهى وجبة لذيذة ومحببة عند تقديمها بالشاى.

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