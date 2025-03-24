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محافظات

استعدادا لعيد الفطر، حملات بيطرية مكثفة لضبط الأسواق بالإسماعيلية

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء الثلاثة، بالتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها، استعدادًا لعيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين. 

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تنظيم حملات رقابية 

وأشار الدكتور حامد الأقنص رئيس الإدارة المركزية ومدير مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها. 

 

رفع درجة الاستعداد بكافة الإدارات والأحياء 

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر في الإسماعيلية وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد بالإدارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوى المواطنين بغرفة عمليات المديرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محافظ الإسماعيلية، بالاستعداد المبكر لعيد الفطر المُبارك وعمل حملات مكثفة على الأسواق والمحال وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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