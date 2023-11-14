عبد السند يمامة: التهجير تصفية للقضية الفلسطينية

الهجوم البرى على غزة، قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة:" خطورة تهجير الفلسطينين ليست فى استقبالهم، هم إخواننا لكن حال استقبالهم سيختلف الأمر عن السوريين والسودانيين والعراقيين".

وأضاف المرشح الرئاسي فى تصريح خاص ل"فيتو": أن قبول الفلسطينين فى مصر بمنزلة إعلان بتصفية القضية الفلسطينية، التى لها عندنا أبعاد عقائدية ولاسيما علاقتنا بالأقصى.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء أمس الاثنين أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الوفاء بمدينة غزة، فيما يطالب المرضى والطواقم الطبية بالخروج.

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حصار مستشفيات غزة

فلسطين، من ناحية أخرى قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، الإثنين، إن العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

وتابع محمود بصل أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.



وقبل وقت سابق قال محمود بصل، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه للمستشفيات بالقطاع، مشيرًا إلى أنه يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأشار بصل إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ عمليات إبادة جماعية يستهدف بها إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.



وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة في قطاع غزة لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة.



وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن عدد كبير من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي.