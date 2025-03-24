مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر وتجويع وإبادة أهالي القطاع

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر والتجويع والتعطيش والإبادة البطيئة في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف المكتب الإعلامي بغزة: إن الاحتلال يمنع دخول 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا ما أدى إلى كارثة إنسانية.



وأكد المكتب الإعلامي بغزة أن الاحتلال يفرض سياسة تجويع على الأهالي ما تسبب بنشر سوء التغذية خصوصا بين الأطفال.

وتابع: عشرات المخابز أغلقت بسبب انعدام غاز الطهي واقتراب نفاد الطحين بشكل كامل والاحتلال دمر أكثر من 700 بئر ما أدى لتفاقم أزمة المياه وتزايد الأمراض بسبب التلوث.

واستطرد قائلا: الاحتلال يمنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وقِطع غيار مولدات الكهرباء للمستشفيات ويمنع دخول الجراحين والوفود الطبية ما يهدد حياة آلاف المرضى.

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