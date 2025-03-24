الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر وتجويع وإبادة أهالي القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر والتجويع والتعطيش والإبادة البطيئة في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

وأضاف المكتب الإعلامي بغزة: إن الاحتلال يمنع دخول 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا ما أدى إلى كارثة إنسانية.
 

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وأكد المكتب الإعلامي بغزة أن الاحتلال يفرض سياسة تجويع على الأهالي ما تسبب بنشر سوء التغذية خصوصا بين الأطفال.

وتابع: عشرات المخابز أغلقت بسبب انعدام غاز الطهي واقتراب نفاد الطحين بشكل كامل والاحتلال دمر أكثر من 700 بئر ما أدى لتفاقم أزمة المياه وتزايد الأمراض بسبب التلوث.

واستطرد قائلا: الاحتلال يمنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وقِطع غيار مولدات الكهرباء للمستشفيات ويمنع دخول الجراحين والوفود الطبية ما يهدد حياة آلاف المرضى.

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غزة المساعدات الانسانية جيش الاحتلال

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