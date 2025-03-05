الهجرة الطوعية.. فخ الصهاينة لتفريغ غزة.. سلامة: أمريكا تبحث عن الربح.. وفؤاد: مشروعات غير قابلة للتطبيق

فى محاولة بائسة جديدة من جانب الكيان الصهيونى من أجل تفريغ الأراضى الفلسطينية من أصحابها، أعلنت دولة الاحتلال عزمها البدء فى إنشاء وكالة خاصة من أجل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير فى الشأن الإسرائيلي، إن تهديدات الاحتلال بشأن التهجير سواء القسرى أو الطوعى توضع فى خانة “التهديدات الجوفاء”، التى تأتى فى إطار مخاطبة مشاعر الرأى العام الأكثر تطرفًا فى تل أبيب، مشددًا على أن هذه المخططات الشيطانية غير قابلة للتطبيق على الإطلاق.

وأضاف فؤاد: “هناك أفكار عشوائية وغير أخلاقية غير قابلة للتطبيق يطرحها الاحتلال، منها هذه التهديدات بشأن التهجير التى تهدف لتحسين شروط التفاوض فى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة”، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيونى تكبد العديد من الخسائر الاستراتيجية خلال الفترة القليلة الماضية، أبرزها إصرار مصر والسلطة الفلسطينية وكافة الدول العربية، بل وعدد كبير من البلدان فى شتى أنحاء العالم، على إجهاض مخطط التهجير.

وتابع الخبير فى الشأن الإسرائيلي: “أيضًا من ضمن الخسائر الاستراتيجية التى تكبدتها دولة الاحتلال، المشهد الأسطورى حينما زحف مئات الآلاف من الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمال القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم وانهياره، رغم حجم الدمار الهائل والخسائر، كما أن الحديث حاليًا عن إتمام الانسحاب الإسرائيلى من محور فيلادلفيا أيضًا خلال أيام، بالإضافة إلى الفشل فى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية حتى الآن، كذلك فضح نتنياهو وأكاذيبه بعدما روج إلى مقتل أغلب الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة ولكن ثبت أن معظمهم على قيد الحياة وأن المقاومة مازالت متماسكة وتسيطر وتدير برغم الأكاذيب بشأن انهيارها”.

وأوضح أنور أن كل هذه الأمور تجعل الجانب الإسرائيلى يحاول تخطى هذه الخسائر بشعارات جوفاء وبمحاولات لإلهاء الرأى العام الإسرائيلى على غرار تصريحات التهجير، وأيضًا الأحاديث المنسوبة لنتنياهو بشأن ضرب إيران فى عام 2025، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور تنم عن رغبة لدى إدارة الاحتلال فى تخطى الخسائر فى قطاع غزة من خلال إلهاء الرأى العام الإسرائيلى بأهداف وأمانى طويلة المدى، قد يتناسونها بعد مرور بضعة أسابيع أو بضعة أشهر أو يتم إشغالهم بقضية أخرى بعد ذلك.

وأعرب الخبير فى الشؤون الإسرائيلية عن اعتقاده بأنه سيتم تخطى هذه التهديدات والالتزام بإتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

خطط تفاوضية

بدوره، أعرب الدكتور معتز سلامة، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حينما طرح خطته بشأن قطاع غزة كان هدفه الأساسى أن يضرب العقل العربى ويدفعه للتخلى عن القضية الفلسطينية واعتبارها قضية غير مركزية.

وتابع سلامة: “أعتقد أنه كرجل أعمال فقد طرح هذه الخطط كفكرة تخضع للتفاوض ولكنه يهدف بها لزعزعة موقف الطرف الآخر لكى يحصل على أقصى ما يستطيع الحصول عليه، ويصبح كل ما هو دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مسألة مقبولة للفكر العربي، يجعل كل ما كان مجالًا للرفض العربى مقبولًا لدى العرب لأجل تفادى الخطر الأكبر وهو التهجير”.

وبشأن إدارة “التهجير الطوعي” المزعومة، قال سلامة إن الإسرائيليين يحاولون ترجمة خطط ترامب على أرض الواقع من خلال وعود وهمية للفلسطينيين بحياة آمنة ووضع اقتصادى جيد وجنسيات مختلفة من أجل التخلى عن أراضيهم، خاصة مع عدم إمكانية تنفيذ مشروع ترامب للتهجير القسرى نظرًا إلى أنه مرفوض فى القانون الدولى وعلى الصعيد العالمي، لذلك تحاول تل أبيب طرح بديل آخر قد ينظر إليه على أنه بديل مقبول ويكون أقل استفزازًا للعالم وهو “الهجرة الطوعية”.

وأوضح الخبير فى مركز الأهرام أن المرحلة المقبلة سترتبط بشكل كبير بالموقف العربى وخطة الإعمار المصرية والعربية إذا تم تقديمها كما يجرى تقديمها الآن وجمع أكبر قدر من التوافق العالمى عليها، ما سيجعل من الصعب جدًا على أمريكا والاحتلال الاستمرار فى هذه الخطط والأفكار الشيطانية.

وأستكمل: “لذلك الوقوف مع الخطة المصرية والعربية وحسن طرحها والالتفاف حولها والوقوف معها والتمسك بها سيشكل بديلًا عمليًا لهذه المخططات الشيطانية”، مشيرًا إلى أنه إذا كانت دولة الاحتلال تدعو لتهجير طوعى من خلال إغراء الفلسطينيين بحياة آمنة ومعيشة أدمية خارج أراضيهم، فالمشروع المصرى والعربى من أجل الإعمار سيحفز الفلسطينيين على البقاء والتمسك بوطنهم أكثر وأكثر، فبدلًا من توجههم إلى الغربة يستطيعون عيش حياة كريمة على أرض غزة بعد توفير السلام والأمن وعدم عودة العمليات العسكرية مرة أخرى فضلًا عن بدء عمليات إعادة الإعمار.

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