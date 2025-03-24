فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن صحيح الدين.

وقال الدكتور علي جمعة: تكلمنا في الحلقة السابقة عن صحيح الدين، وكيف نأخذه، وممن نأخذه، والفرق بين الدين والتدين.

ولأن هذا الموضوع مهم، بل غاية في الأهمية، فإننا نواصل اليوم، هذا الموضوع، ونفتح باب الأسئلة.

التشدد والإرهاب

وسألت إحدى البنات: ليه التشدد في الدين يعتبر إرهابا؟!

وأجاب الدكتور جمعة: التشدد في الدين يخالف القرآن والسُّنَّة، قال تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وقال: "فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا".. وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "اسمح يُسمح لك"، وقال: ""إنما بُعثتُ بالحنيفية السمحة".. فالذي يتشدد في الدين يعكس مراد الله.. الله يريد اليمين، وهو يريد اليسار.. وهذا أمرٌ فيه تبديل وتحريفٌ لمراد الله، سبحانه وتعالى، من خلقه.. الله أمرنا أن نأخذ الأمور ببساطة حتى نهانا عن السؤال: "لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تسؤكم"، ولكن هذا المتشدد يفتش: السؤال في إثر السؤال في إثر السؤال، مثلما فعل اليهود مع سيدنا موسى في قصة البقرة.. غريب تسمية هذه السورة بـ"البقرة"؛ ليلفت أنظارنا إلى مسألة مهمة تجيب عن سؤالك.. أنه هذه السورة العظيمة فيها قصة بدء الخلق، فكان ممكنا أن تسمى قصة الخلق، أو سورة الخلق، أو سورة آدم، وفيها قصة أحكام الطلاق والزواج.... إلخ.. وفيها قصة موسى، ومن داخل قصة موسى فيه قصة البقرة، فإذ به يسمي هذه السورة "البقرة"، حتى نضع أعيننا على هذا الجزء من القصة من تلك السورة، انظر إلى قصة البقرة، لماذا؟! لأنها هي كل الدين.. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.. المبادرة بالفعل دون التفتيش.. توضأ، أتوضى ازاي؟! اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح رأسك: يعني أمسح كل راسي، وللا جزء منها؟! تفتيش.. تفتيش.. تغتيش.. ما تاخدها سهلة؟! ما هو انت لو مسحت شعرة، أو بعض شعر هاينفع وماشي الحكاية.. ولذلك تجد الإمام الشافعي قال: شعرة أو بعض شعرة، والإمام أبو حنيفة قال الربع، والإمام مالك قال: الكل.. طيب، السهولة أننا لا نسأل.. إلا عند الاحتياج إليه.. فهو إذن المتشدد ده درجة أولى في الإرهاب.. ها يطلع السلم خطوة خطوة.. بعد التشدد فيه التطرف، بعده الانعزال، ثم العنف، والإرهاب.. 5 درجات آخرها الإرهاب.

التشدد ليس عين الإرهاب، فيه كتير من الناس متشددة، ولكن مس عندهم العنف بتاع الإرهاب، والعدوان بتاعه.

ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟

وسألته فتاة: ربنا خلق الأديان كلها.. ليه ربنا فضل الإسلام على سائر الأديان؟

وأجاب الشيخ جمعة: لا، مش فضل دين الإسلام على باقي الأديان.. ولا نبي الإسلام على سائر الأنبياء.. قال: "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض".. لكن النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا تفضلوني على يونس بن متى".. يونس بن متى: "فذهب مغاضبا فالتقمه الحوتُ وهو مُليم"، وحصل عنده معجزة إنه خرج من بطن الحوت.. لا تفضلوني عليه، إذن الأنبياء نحن نؤمن بهم على حد سواء.. الله هو الذي يفضل ولسنا نحن.

سؤالك يُشتَمُّ منه: هو دين الإسلام أفضل من سائر الديانات؟

"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"

القضية مش أن دين الإسلام أفضل، أم لا.. دي القضية هي أن الله أرسل النبي، وأمر العالمين.. "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".. أمر كل من في الأرض إلى يوم القيامة أنهم يؤمنوا به، يبقى الذي لا يؤمن به عنده شيء من النقص، لم يكمل.. معي إناء، ووصلت إلى منتصفه، أو إلى ثلثيه ومش راضي أكمل.. المسسلم يصدق بكل الأنبياء، ويصدق بكل الكتب، والقرآن كله، من أوله لآخره، فيه تعظيم السيدة مريم، وسيدنا المسيح، وسيدنا موسى، وسيدنا إبراهيم، وغيرهم.. 25 نبي ذكروا، و"منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص....".. فإحنا ما عندناش إشكال مع حد.. الناس هي اللي عندها إشكال معانا..لأنه لما بنقول: سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم.. يقول لك: لا، معلش، أنا مش مؤمن بالنبي ده.. يبقى عندك حتة ناقصة مما أمر الله به مش مكملها.. يبقى دي مشكلتك انت.. عيش حياتك.. على الله حكايتك.. لكن بالنسبة لي أنا.. أنا آمنت بكل الرسل.. إيه اللي أعمله علشان نكمل؟! مفيش حاجة.

الله هو الذي يفضل

ولذلك إذن أنا هنا في موقف واضح.. هذا الموقف الواضح في أنني لا أقارن ولا أفضل أحدًا على أحد، وأن الله هو الذي يفضل، وأن المزية أو الاختصاص بالمزية لا تقتضي الأفضلية.. القاعدة دي صعبة شوية.. معناها: مثلا العصفور بيطير وأنا لا أطير، هل العصفور أحسن مني؟! أنا ربنا، سبحانه وتعالى، كرَّمني وخلَّاني باحفظ وباستنتج، ولذلك بنينا البنيان ده، والعصافير ما تعرفش تبنيه.. العصفور عنده مزية لكن لا تعني الأفضلية.

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