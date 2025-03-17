وكيل الشيوخ تطالب بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يؤكد على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.

مناقشة ملف الحماية الاجتماعية بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

وزيرة التضامن أمام مجلس الشيوخ

برامج الحماية الاجتماعية تحتاج إلى تحقيق تكامل

وأشارت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تحتاج إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.

وقالت النائبة: هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعدد

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن منظومة الحماية الاجتماعية، تواجه تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج.

تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف الحماية الاجتماعية

وشددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” وإلى "التمكين" للفئات المستهدفة.

واقترحت وكيل الشيوخ، إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقرًا، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.

وطالبت وكيل الشيوخ، وزارة التضامن، بالمراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال.

وأكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم العمل على توفير بيئة توفر المواطنة والانتماء، في ضوء الجمهورية الجديدة، التي يرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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