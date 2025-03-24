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صحة الدقهلية: لجنة من الطب العلاجى تتفقد مستشفى دكرنس العام

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية، بانطلاق لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي وإدارة المستشفيات تحت إشراف  الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، لتفقد  مستشفى دكرنس  العام ؛ لمتابعة سير العمل خلال شهر رمضان.

لجنة من الطب العلاجى تتفقد المكان  المخصص لاستقبال جهاز" الماموجرام" بمستشفى دكرنس

شمل المرور جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم التعقيم المركزي، والأقسام الداخلية، والحضانات، الكلى وذلك للوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتوافر الأكسجين.مشددًا علي رفع معدلات الانضباط والالتزام بالزي الرسمي وتوفر الادوية والمستلزمات.

معاينة المكان  الذى تم تخصيصه لاستقبال جهاز أشعة الماموجرام

كما قامت لجنة من إدارة الأشعة بالمديرية خلال المرور بمعاينة المكان الذى تم تخصيصه لاستقبال جهاز أشعة الماموجرام من قبل الوزراة.

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وعقب انتهاء الجولة قام الفريق بالاجتماع مع مديرة المستشفى الدكتورة رباب الدمناوى والفريق المعاون لها لمناقشة وبحث  مؤشرات الأداء وحسن سير العمل.

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