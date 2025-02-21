الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مستشفى ابوسمبل

 حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تفقد الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية بمستشفى أبو سمبل الدولى، بجانب الصيدلية والعناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى للاطمئنان والتأكد من جاهزيتها وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية بها لإستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كاف من أكياس الدم.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المبذولة لتهيئة كافة الأجواء أمام الأفواج السياحية والزائرين المشاركين فى إحتفالات مهرجان تعامد الشمس، وفور وصوله لمدينة أبو سمبل السياحة.

 

وأثناء جولته التفقدية برفقة القيادات التنفيذية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إنتظام الأطباء الإستشاريين والنواب فى جميع التخصصات من أجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية لأهالى أبو سمبل والزائرين لها.

 وكلف بأن يتوازى مع ذلك تواجد فرق الإنتشار السريع لعربات الإسعاف والحماية المدنية سواء فى منطقة معبدى أبوسمبل أو بباقى الشوارع والميادين لتقديم الخدمات العاجلة على الوجه الأكمل.

وأشاد المحافظ بالمستوى الراقى الذى أصبحت عليه المستشفى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية.

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​ أسوان ابوسمبل السياحية تعامد الشمس مهرجان الفنون

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