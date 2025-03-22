نظم مركز شباب عزب أشمون التابع لإدارة شباب دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم، أمسية رمضانية دينية للاحتفال بليالى شهر رمضان المبارك وتكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم الأمهات المثاليات.



أمسيات رمضانية للاحتفال بليالى شهر رمضان المبارك بمركز شباب عزي أشمون دكرنس



بحضور مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وعيد جمعة رئيس مجلس الإدارة، وياسمين الحسينى المدير التنفيذى لمركز شباب عزب أشمون، والهيكل الوظيفى لمركز الشباب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بإدارة شباب دكرنس.

برامج أمسية رمضانية دينية للاحتفال بليالى شهر رمضان المبارك

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم تضمنت أمسية دينية رمضانية إبتهالات وتواشيح والحديث عن فضائل شهر رمضان الكريم، ففيه بدأ نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد، وفيه ليلة عظيمة من أعظم الليالي، وهي ليلة القدر، حيث يعادل أجر العبادة والقيام فيها عبادة ألف شهر، وفيه يتنزل الله جلّ وعلا إلى السماء الدنيا فيستجيب دعوات عباده، ويغفر ذنوبهم ويبسط يديه للمستغفرين، كما يعمّ فيها السلام من مغيب الشمس حتى طلوع الفجر.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وفى نهاية الاحتفالية كرم مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وعيد جمعة رئيس مجلس حفظة القرآن الكريم وتوزيع شهادات التقدير والهدايا على الفائزين في المسابقة حفظ القرآن الكريم تكريمًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتفوقهم في مستويات الحفظ المختلفة، وتم توزيع جوائز نقدية للأطفال الحفظة، بجانب تكريم الشيوخ والمحفظين والمحفظات الذين ساهموا في إنجاح هذه المسيرة المباركة، وذلك تقديرًا لعطائهم وجهودهم الكبيرة في نشر وتعليم القرآن الكريم وسط أجواء من الفرح والسرور من الحضور الكريم واهالى قرية عزب أشمون.

وأعرب مجدى عبد السلام مدير عام الادارة، عن خالص سعادته البالغة لوجوده بين كوكبة من حفظة القرآن الكريم، وان هذه الاحتفالية متميزة تليق بحفظة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز من مكانة القرآن الكريم في نفوس الأجيال الجديدة، وتحثهم على مواصلة الحفظ والتدبر.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وعيد جمعة رئيس مجلس الإدارة، وياسمين الحسينى المدير التنفيذى لمركز شباب عزب أشمون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.