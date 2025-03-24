تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح صحية للصائمين خلال شهر رمضان.

وسلطت نوران العقاد، أخصائي الصحة العامة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، الضوء على أهمية الزبادي في دعم صحة الجهاز الهضمي أثناء الصيام.

فوائد الزبادي في رمضان:



غني بالبكتيريا النافعة (البروبيوتيك) التي تحسن الهضم وتعزز التوازن داخل الجهاز الهضمي.



يساعد في تقليل مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وحموضة المعدة.



مثالي كخيار في وجبة السحور، حيث يدعم صحة المعدة والأمعاء، مما يقلل الشعور بالانزعاج أثناء الصيام.

تناول كوب من الزبادي في السحور يعزز صحتك ويمنحك راحة هضمية خلال ساعات الصيام.

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