صحة الدقهلية تعلن نجاح أول جراحة مخ وأعصاب بمستشفى تمى الأمديد

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى تمى الأمديد من قسم جراحة المخ والأعصاب فى إجراء جراحة دقيقة بالغضروف لمريضة تعانى من صعوبة فى الحركة وعد تحكم فى البول لافتًا إلى أن العملية تعد الأولى من نوعها بالمستشفى.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المريضة تبلغ من العمر 45 عاما وقد حضرت إلى المستشفى وهى تعانى من سقوط فى القدم وصعوبة شديدة في الحركة وعدم تحكم فى البول بالإضافة إلى آلام شديدة فى الظهر وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود عدد 2 غضروف قطنى أحدهما منفجر بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة وبناء عليه احتاجت المريضة إلى تدخل طارئ تم على إثره استئصال الغضروفين وتثبيت الفقرات القطنية بواسطة 6 مسامير وشريحتين وتوسيع القناة العصبية.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن حالة المريضة مستقرة مع حدوث تحسن فى سقوط القدم وتحكم فى البول، مشيرًا إلى أن العملية تأتى فى إطار حرص صحة الدقهلية على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع إمكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم عماد حمدى مدير المستشفى والدكتور عادل موافى أخصائى التخدير والدكتور محمد سليم مدرس جراحه المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة الأزهر، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والمتميزة.

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