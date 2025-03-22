السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية تعلن نجاح أول جراحة مخ وأعصاب بمستشفى تمى الأمديد

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

كشف  الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى تمى الأمديد من قسم جراحة المخ والأعصاب  فى إجراء جراحة دقيقة بالغضروف لمريضة تعانى من صعوبة فى الحركة وعد تحكم فى البول لافتًا إلى أن العملية تعد الأولى من نوعها بالمستشفى.

وأضاف  وكيل الوزارة، أن المريضة تبلغ من العمر 45 عاما وقد حضرت إلى المستشفى وهى  تعانى من سقوط فى القدم وصعوبة شديدة في الحركة وعدم تحكم فى البول بالإضافة إلى آلام شديدة فى الظهر وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود عدد 2 غضروف قطنى أحدهما منفجر بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة وبناء عليه احتاجت المريضة إلى تدخل طارئ تم على إثره استئصال الغضروفين وتثبيت الفقرات القطنية بواسطة 6 مسامير وشريحتين وتوسيع القناة العصبية.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى  أن حالة المريضة مستقرة مع حدوث تحسن فى سقوط القدم  وتحكم فى البول، مشيرًا إلى أن  العملية تأتى فى إطار حرص صحة الدقهلية على  التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع إمكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وتوجه وكيل الوزارة بالشكر للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم عماد حمدى مدير المستشفى والدكتور عادل موافى أخصائى التخدير والدكتور محمد سليم مدرس جراحه المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة الأزهر، وذلك تقديرًا  للجهود المبذولة والمتميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجراء الفحوصات اللازمة الخدمات الطبية الفحوصات اللازمة المستشفيات العامة والمركزية تقديم الخدمات الطبية جراحة المخ والاعصاب قسم جراحة المخ والاعصاب صحة الدقهلية صحة الدقهلية مستشفي تمي الأمديد وكيل وزراة الصحة للطب العلاجي

مواد متعلقة

مصرع تلميذ غرقا داخل ترعة في قنا

القبض على 3 متهمين بتهمة اختطاف وسحل مسن بمنطقة المقابر بحلوان

ضبط 8 من حائزي الأسلحة النارية و4 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية بدمياط

خبير استراتيجي: السيسي يكسر جميع الخطوط الحمراء مع الغرب

الأكثر قراءة

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

استياء الجمهور من عدم عرض أحدث حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

نشطاء عن طرح علبة كعك العيد بـ 16500 جنيه: "المقدم كام والاقساط على كام سنة"

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

5 صور ترصد لقاء السيسي وبن زايد

خبير عسكري يكشف عن مصدر قوة مصر

منوعات

المزيد

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، حاز الجمال كله

ما حكم الصوم امرأة يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ دار الإفتاء تجيب

المجددون.. أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة

المزيد
الجريدة الرسمية