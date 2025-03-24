صحة القليوبية: تسكين 2450 حالة بالعنايات المركزة والحضانات منذ أول فبراير

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم تسكين 2450 حالة بالعنايات المركزة والحضانات منذ بداية شهر فبراير الماضي حتى اليوم عن طريق التنسيق من خلال غرفة طوارئ المديرية لتصل مدة الانتظار ٣٠-٦٠ دقيقة للحالات البسيطة وبين ٢-٣ ساعات للحالات المتوسطة.

تسكين حالات الحضانات والعنايات المركزة

وجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الشكر لفريق العمل بغرفة طوارئ المديرية وعلى رأسهم الدكتور يوسف عرابي مدير ادارة الطوارئ والدكتور محمد سعيد مدير العنايات المركزة والدكتورة داليا ذكي مسئول الحضانات علي جهدهم المبذول والعمل على تسكين الحالات في أقصر وقت ممكن.

في وقت سابق تابعت مديرية الصحة بالقليوبية،التزام محطات معالجة الصرف الصحي بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، على محطة معالجة الصرف الصحي بالرملة التابعة لإدارة بنها، وذلك للوقوف على مدى توافقها مع الاشتراطات الصحية وفقًا للقرار رقم 52 من المادة 92 لسنة 2013.

صحة القليوبية تتابع المرور تفقد المعمل الخاص بمحطات الصرف الصحي

كما شمل مرور مسئولي صحة القليوبية تفقد المعمل الخاص بالمحطة، والتأكد من إجراء القياسات اليومية لجميع مراحل المعالجة وتدوينها في السجلات الخاصة وخلال الزيارة، لوحظ أن المحطة تخضع لأعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة لمراحل المعالجة.

شارك في أعمال المرور كل من الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي،الدكتور شاكر محمود مدير إدارة صحة البيئة، حسام خيري – مراقب عام صحة البيئة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور اسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة المتابعة المستمرة لمحطات الصرف الصحي والتأكد من تطبيق المعايير الصحية لضمان سلامة البيئة والصحة العامة.

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