تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقته بالإكراه في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق نارى أسفل الدائري وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو لحضور شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة المتهمين بشبرا الخيمة "مصطفى.س.م.م" ۲۳- سنة - جزار - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، و"أحمد.ر.ا.س"رضا أحمد سيد - ١٨ سنة - كهربائي - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبرا الخيمة، و"خالد.ع.م.ع" ٢٢ سنة - مقيم: شارع النزهة القطاوي - قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، و"محمود.ع.ج" - ١٦ سنة - سائق - مقيم: شارع يحي شريف - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، و"يوسف.ا.ع.م" - ١٨ سنة - لحام - مقيم: شارع أبو العلا كساب - قسم ثان شبرا الخيمة، و"إسلام.ع.م.م" ۲۳ سنة - نجار - مقيم: عزبة عبد الكريم نصر الشعراوي - قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، و"خالد.ع.م" - ١٩ سنة - ميكانيكي - الشارع العمومي - مسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و"طارق.ع.ط.م" مقيم شبرا الخيمة محافظة القليوبية، و"محمد.إ.إ" - ٢٥ سنة - مراكبي - مقيم: ۱۸ شارع الجامع القديم، في القضية رقم ٣٢٥٢١ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٣٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في ليلة ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتي السابع حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر ستة عشر عامًا ولم يجاوز ثمانية عشر عامًا قتلوا المجني عليه / خالد مجدي شافعي مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين عدد ۲ فرد خرطوش وأسلحة بيضاء (مطاوي) وما أن ظفروا به فحاصروه وتعدوا عليه بالضرب وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية استقر أحدهم في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان الغرض من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء عدد 3 مطاوي بالطريق العام.



استطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين عدد ۲ فرد خرطوش وذخائر " عدد 3 طلقات " مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث للسابع حازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن" فرد خرطوش"، كما حاز وبواسطة المتهم الأول والثاني ذخائر عدد 3 طلقات مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (عدد ٣ مطاوي).

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثامن أخفي منقولات متحصلة من جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور مع علمه بسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم التاسع سرق الهاتف النقال المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه المذكور على النحو المبين بالتحقيقات.

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