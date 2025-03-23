السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل مدرب جيم بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل مدرب جيم، طعنا بالرقبة بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب خلاف نشب بينه وبين آخرين، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة الكلية مروان شكشوك وأمانة السر عاصم طايل.



أحالت النيابة العامة المتهم إلى جنايات شبرا الخيمة - "كريم م ع ع" ٢٥ سنة سائق - مقيم / حارة ياسين منشية عبد المنعم رياض - بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، في الجناية رقم ٢٤٣٩٣ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢١٥٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١١، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "صلاح خالد صلاح علي" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك على إثر توسطه لحل خلف نشب بينه وآخرين فأشهر في مواجهته سلاحًا أبيض (مطواة) اعتاد حمله وعاجله بطعنة برقبته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة).

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