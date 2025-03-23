محافظ القليوبية يعلن عن بدء إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن بدء إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بملف ذوي الإعاقة ودعم الأسر المصرية وتشجيعهم على تعزيز القيم.

إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025

وأكد محافظ القليوبية أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أطلق مسابقة الأسرة المثالية ٢٠٢٥ فى دورتها الثانية لتشجيع أسر الأشخاص ذوى الإعاقة على المشاركة، وذلك تمهيدا لتكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم المعايير فى إحتفالية سينظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر إبريل ٢٠٢٥.

مضيفا أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالى فى كل من الفئات الآتية «أم ذات إعاقة ـ أم لأبناء ذوى إعاقة ـ أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة ـ أب مثالي لأبناء من ذوى الإعاقة ـ أخت أو أخ يرعى (أخ أو أخت من ذوى الإعاقة) ـ صديق أو رفيق داعم لصديقه من ذوى الإعاقة».

جدير بالذكر أنه يتم ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالي: https://forms.gle/qKUmgV3xifoxHLrJ6

أو من خلال صفحة المجلس على فيسبوك: https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/?locale=ar_AR

على أن يكون آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم الإثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥.

واستمرار لاهتمام المحافظة بملف ذوى القدرات والهمم ووجه محافظ القليوبية بعمل مسابقة محلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاختيار أيضا الأسرة المثالية من هذه الفئة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ورؤساء المدن والإعلان عنها.

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