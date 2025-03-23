الأحد 23 مارس 2025
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محافظ القليوبية يعلن عن بدء إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن بدء إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بملف ذوي الإعاقة ودعم الأسر المصرية وتشجيعهم على تعزيز القيم.

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إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025
وأكد محافظ القليوبية  أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أطلق مسابقة الأسرة المثالية ٢٠٢٥ فى دورتها الثانية لتشجيع أسر الأشخاص ذوى الإعاقة على المشاركة، وذلك تمهيدا لتكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم المعايير فى إحتفالية سينظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر إبريل ٢٠٢٥.
مضيفا  أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالى فى كل من الفئات الآتية «أم ذات إعاقة ـ أم لأبناء ذوى إعاقة ـ أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة ـ أب مثالي لأبناء من ذوى الإعاقة ـ أخت أو أخ يرعى (أخ أو أخت من ذوى الإعاقة) ـ صديق أو رفيق داعم لصديقه من ذوى الإعاقة».
جدير بالذكر أنه يتم ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالي: https://forms.gle/qKUmgV3xifoxHLrJ6
أو من خلال صفحة المجلس على فيسبوك: https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/?locale=ar_AR
على أن يكون آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم الإثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥.
واستمرار لاهتمام المحافظة بملف ذوى القدرات والهمم ووجه محافظ القليوبية بعمل مسابقة محلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاختيار أيضا الأسرة المثالية من هذه الفئة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ورؤساء المدن والإعلان عنها.

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القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظة القليوبية محافظ القليوبية

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