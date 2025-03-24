منتخب الناشئين يتدرب اليوم بمشروع الهدف استعدادًا لأمم أفريقيا

منتخب الناشئين، يواصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس وجهازه المعاون، قبل ساعات من السفر إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر قبل نهاية العام الجاري.

فتح مران منتخب الناشئين أمام وسائل الإعلام

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، تعديل موعد فتح مران منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لجميع وسائل الإعلام اليوم الاثنين.

موعد انطلاق مران منتخب الناشئين

وتقرر فتح مران منتخب الناشئين تحت 17 عاما في تمام الساعة 8:30 مساء لمدة 15 دقيقة بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية

وكان مقررا أن يفتح المران في التاسعة مساء، قبل أن يقرر مسئولو اتحاد الكرة تقديم الموعد 30 دقيقة ليبدأ في الثامنة والنصف بدلا من التاسعة مساء.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين يستعد لأمم أفريقيا بالمغرب

ويستعد المنتخب الوطني تحت 17 عاما للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مباريات في أمم إفريقيا أمام جنوب أفريقيا يوم31 مارس، ثم يواجه بوركينافاسو في الجولة الثانية يوم 3 أبريل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات يوم 6 أبريل أمام الكاميرون.

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل 26 مارس الجاري، برئاسة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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