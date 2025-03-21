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رياضة

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يفوز على تنزانيا بهدفين وديا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين وتنزانيا، فيتو

فاز المنتخب الوطني تحت 17 عامًا على منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.


أحرز هدفي منتخب مصر بلال عطية وأحمد إيهاب.


وتعد هذه التجربة الودية الثالثة للمنتخب بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2، وخسارته في الودية الثانية أمام تنزانيا بهدف.


ويستعد المنتخب الوطني تحت 17 عاما للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

 

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل 26 مارس الجاري، برئاسة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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