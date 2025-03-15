الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يفوز على ليبيريا بسداسية وديا

مباراة مصر وليبيريا
مباراة مصر وليبيريا للناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، نجح المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، في تحقيق الفوز على منتخب ليبيريا بسداسية مقابل هدفين، بالمباراة الودية التي جمعتهما بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أحرز أهداف منتخب مصر زياد أيوب (هدفين)، ويوسف تامر وفارس فخري وأحمد إيهاب وأدهم فريد.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

الكاس يختبر جميع اللاعبين

واستطاع أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، تجربة العديد من اللاعبين خلال المباراة.

وحرص وليد درويش عضو مجلس ادارة الاتحاد،والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، على مؤازرة المنتخب خلال المباراة.

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