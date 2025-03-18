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رياضة

اتحاد الكرة يختار رئيس بعثة منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب

أحمد حلمي الشريف
أحمد حلمي الشريف عضو اتحاد الكرة، فيتو

منتخب الناشئين، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر للناشئين في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما بالمغرب، إلى عضو المجلس أحمد حلمي الشريف.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري. 

منتخب الناشئين يخسر أمام تنزانيا 

خسر المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام منتخب تنزانيا بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه التجربة الودية الثانية لمنتخب الناشئين بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2.

منتخب الناشئين تحت 17 عاما، فيتو
منتخب الناشئين تحت 17 عاما، فيتو

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة التي تحتضنها المغرب في الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبلين.

 

جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا للناشئين

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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