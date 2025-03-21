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رياضة

26 لاعبا في القائمة النهائية لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما بكأس الأمم الإفريقية

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، أعلن أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي:
عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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منتخب الناشئين أحمد الكأس بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب

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