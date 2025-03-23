اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد فتح مران منتخب الناشئين أمام وسائل الإعلام

منتخب الناشئين، أعلن اتحاد الكرة المصري تعديل موعد فتح مران منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لجميع وسائل الإعلام غدا الاثنين.

وتقرر فتح مران منتخب الناشئين تحت 17 عاما في تمام الساعة 8:30 مساء لمدة 15 دقيقة بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية

وكان مقررا أن يفتح المران في التاسعة مساءا، قبل أن يقرر مسئولو اتحاد الكرة تقديم الموعد 30 دقيقة ليبدأ في الثامنة والنصف بدلا من التاسعة مساء.

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا بالمغرب

ويستعد المنتخب الوطني تحت 17 عاما للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل 26 مارس الجاري، برئاسة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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