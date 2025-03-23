الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد فتح مران منتخب الناشئين أمام وسائل الإعلام

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، أعلن اتحاد الكرة المصري تعديل موعد فتح مران منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لجميع وسائل الإعلام غدا الاثنين. 

وتقرر فتح مران منتخب الناشئين تحت 17 عاما في تمام الساعة 8:30 مساء لمدة 15 دقيقة بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية

وكان مقررا أن يفتح المران في التاسعة مساءا، قبل أن يقرر مسئولو اتحاد الكرة تقديم الموعد 30 دقيقة ليبدأ في الثامنة والنصف بدلا من التاسعة مساء.

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا بالمغرب

ويستعد المنتخب الوطني تحت 17 عاما للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل 26 مارس الجاري، برئاسة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مركز المنتخبات الوطنية كأس الأمم الإفريقية للناشئين بالمغرب أحمد الكأس أحمد حلمي الشريف

مواد متعلقة

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يفوز على تنزانيا بهدفين وديا

اتحاد الكرة يختار رئيس بعثة منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب

منتخب مصر للناشئين 2008 يخوض وديتين أمام ليبيريا وتنزانيا استعدادا لأمم إفريقيا

أحمد الكاس يرفض الوديات العربية لمنتخب الناشئين ويتمسك بالاحتكاك الإفريقي

الأكثر قراءة

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

القبض على المتهمين بالاعتداء على أستاذ جامعي وأسرته بترسا

محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)

حريق يلتهم محل عطارة بشارع المعز

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

انخفاض ملحوظ في أسعار السمن الصناعي بالأسواق

منوعات

المزيد

علماء يحذرون: ذوبان جبل إيفرست يحرم ملايين البشر من المياه

اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

فيضان يدمر جسرًا يعود للعصر الروماني في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع اللحم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وزوال الهموم

معجزات الرسول.. نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم

ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة للمرأة أثناء الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية