حماي صفعني، أسباب رفع موظفة دعوى طلاق ضد زوجها

تقدمت موظفة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة زنانيري بالقاهرة.

وكشفت الزوجة أمام قاضي الأسرة تفاصيل رفع دعوها بطلاق للضرر من زوجها رغم أنه لم يمر على كتب كتابها أيام دون دخول عش الزوجية.

حيث اتهمت زوجها وأسرته بسرقتها وتبدد منقولاتها، قائلة: لم تمر دقائق على عقد القران، إلا وقام والد زوجي بصفعي أمام جميع من كان موجودًا في حفل عقد القران، لمجرد أنها قالت لزوجها أمام الجميع أنه مش راجل عقب نشوب مشادة بينه وبين والدها تطورت بالسب حول رفضه التوقيع على قائمة المنقولات التي كان موافقًا عليها، ففوجئت بوالده يقوم بصفعها والتعدي عليها هي وأسرتها بالسبب دون أن يتحرك ساكن لزوجها.

وقالت الزوجة: "تمت خطبتنا منذ عامين، وكانت مليئة بالخلافات الأسرية، بسبب إصرار والده تحميل أهلي شراء بعض المنقولات، وبالرغم من ذلك قبل أهلي استمرار الزواج".

وأضافت الزوجة: “تعدت حماي عليَّ بالضرب أثناء حفل كتب الكتاب، ونشب شجار بين العائلتين، انتهى بإلقاء زوجي يمين الطلاق على بالحفل بتحريض من والده الذي قام بصفعي أمام الجميع، وبعدها فوجئت بسرقة منقولاتي من منزل الزوجية، ومصوغاتي الذهبية، الأمر الذي أصبح كالقشة التي قسمت ظهر البعير وبسببها لجاءت لرفع دعوى طلاق وإثبات حقوقي الشرعية ضد زوجي للانتقام منه هو وأسرته”.

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