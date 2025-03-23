الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

فتح مران منتخب مصر 15 دقيقة أمام الإعلام غدا الإثنين

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن، فتح المران الأخير للفراعنة أمام وسائل الإعلام غدا الإثنين لمدة 15 دقيقة.

وينطلق مران منتخب مصر غدا الإثنين في تمام العاشرة مساء على ملعب القاهرة الدولي، في ختام تحضيراته لمواجهة سيراليون المحدد لها بعد غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

فتح مران منتخب سيراليون أمام الإعلام

كما تقرر فتح المران الأخير لمنتخب سيراليون غدا الإثنين أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من الساعة 9 إلى الساعة 9:15 مساءا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

أثبتت الأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، وجود شد من الدرجة الثانية بالعضلات الضامة.

وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقة بمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

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