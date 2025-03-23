الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك 

 

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا بثنائية

حقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

هدفا منتخب مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

 

 

 

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