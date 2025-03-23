طريقة عمل السابلية فى المنزل لإسعاد أسرتك فى العيد

طريقة عمل السابلية، السابلية من حلوى العيد المميزة التى لها مظهر شهر ومذاق لا يقاوم وهو يشبه البيتيفور، ولكن مذاقه مختلف عنه.

وطريقة عمل السابلية، سهلة وبسيطة وتحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل السابلية.

مكونات عمل السابلية:-

250 جرام زبدة طرية (بدرجة حرارة الغرفة)

150 جرام سكر ناعم (سكر بودرة)

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

500 جرام طحين

ملعقة صغيرة بيكنج باودر (اختياري)

مربى أو شوكولاتة للدهن (حسب الرغبة)

طريقة عمل السابلية:-

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة حتى تحصلي على خليط كريمي وناعم.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا واستمري في الخفق.

انخلي الطحين مع البيكنج باودر والملح، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى الخليط السابق حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.

غلفي العجينة بورق نايلون وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لترتاح.

افردي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الطحين، ثم قطّعيها بأشكال حسب الرغبة (دوائر، قلوب...).

ضعي القطع في صينية فرن مغطاة بورق زبدة، واخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 170 مئوية لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى تصبح الحواف ذهبية خفيفة.

بعد أن تبرد، يمكنك لصق قطعتين بالمربى أو الشوكولاتة، ورش السكر البودرة فوقها للتزيين.

لا تبالغي في عجن العجينة حتى لا تفقد هشاشتها.

يمكن الاحتفاظ بالسابلية في علبة محكمة الغلق لعدة أيام.

طريقة عمل السابلية

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:-

½ كوب زبدة (100 جرام) طرية

½ كوب سكر بودرة

2 بيضة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة نشادر (أمونيا غذائية)

2½ كوب دقيق (أو حسب الحاجة)

2 ملعقة كبيرة حليب

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت النشادر:

في وعاء، نخلط الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى يصبح القوام كريميًا وهشًا.

نضيف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.

ثم نذيب النشادر في ملعقة من الحليب ونضيفها للخليط (يفضل فتح النوافذ لأن رائحة النشادر قوية).

نضيف الدقيق تدريجيًا مع رشة الملح ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية يمكن تشكيلها. إذا كانت العجينة لينة جدًا، نضيف قليلًا من الدقيق.

نضع العجينة في ماكينة البسكويت أو كيس التزيين ونُشكلها حسب الرغبة على صينية مبطنة بورق زبدة.

نخبز البسكويت في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

يُترك البسكويت ليبرد تمامًا، ثم يُقدّم مع الشاي أو القهوة.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.