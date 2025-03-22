طريقة عمل البيتيفور زي الجاهز وبأقل التكاليف

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ الكثير من الأسر المصرية في الاستعداد بشراء أو صنع حلويات العيد، من كعك وبسكويت وبيتيفور، وهذا العام، ومع الارتفاع الشديد في أسعار مختلف السلع، تفضل الكثير من ستات البيوت أن تصنع بنفسها حلويات ومعجنات الاحتفال بعيد الفطر.





ويأتي البيتيفور في المقدمة، وطريقة عمل البتيفور قد تبدو من الطرق الصعبة، في حين أنه من الطرق سهلة التنفيذ.



البيتيفور من أصناف الحلويات الفرنسية الأصل الشهيرة في العالم أجمع، وطعمه مميز، والكلمة في اللغة الفرنسية تعني الفرن الصغير، واعتاد الفرنسيين أن يأكلوا البيتيفور بعد الوجبات أو بينها كتحلية مع الشاي أو القهوة، وهناك العديد من الأصناف، حتى أن هناك أصناف من البيتيفور الحادق، تقدم في الحفلات.

يحضر البيتيفور بالدقيق والسمن والبيض والسكر والفانيليا، ويمكن عمله بطعم الشوكولاتة، وبعد عمله تضاف له المربى أو الشوكولاتة.

طريقة عمل البيتيفور في البيت

البيتيفور

ولكل من تبحث عن طريقة عمل البيتيفور تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات طريقة مفصلة لعمله زي المحلات.

المقادير:

كيلو دقيق

800 جرام زبدة

320 جرام سكر بودر

4 بيضة

ذرة ملح

ڤانيلا

ملحوظة:

- اذا كنتي تريدي البتي فور شوكولاتة خذي ملعقتين دقيق، وضعي بدلا منهم ملعقتين كاكاو.

للتزيين

مربى-شوكولاتة غامقة مذابة-شوكولاتة بيضا مذابة جوز هند-بندق مجروش-شوكولاتة فارمسيل

الطريقة

نضرب الزبدة (يجب أن تكون بدرجة حرارة الثلاجة) والسكر البودرة، حتى يصبح الخليط هشا ولونه فاتح.

نضع بعد ذلك البيض واحدة تلو الاخرى، ونضع معه الڤانيلا ونخلط حتى يختفي.

الخطوة التالية بعد ذلك هو إضافة الدقيق تدريجيا، وذرة الملح ونخلط حتى يصبح الخليط متجانس.

البيتيفور

أصل وتاريخ البيتيفور



صنع البيتي فور للمرة الأولى بطريقة تقليدية في القرن الثامن عشر، أثناء عملية تبريد الأفران المصنوعة من الطوب بعد استخدام النار فيها، وذلك للاستفادة من النار الكامنة داخل هذه الأفران، وبالتالي استغلال ارتفاع درجة حرارة حرق الفحم.

وانتشر البيتيفور في العالم أجمع، وأصبح يرتبط بالأعياد والحفلات، ومن سنوات عديدة ارتبط بالاحتفال بالأعياد في مصر، وبشكل خاص عيد الفطر، وتبحث كل ست بيت عن طريقة عمله هذه الأيام، بعد أن تخطينا نصف شهر رمضان الكريم، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر.

وأصبحت معظم ستات البيوت يفضلن عمل البيتيفور في البيت، بدلا من شراءه جاهزا؛ للتوفير في الميزانية، فأسعار البيتيفور أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ، ولا يتماشى مع ميزانية الكثير من الأسر.

طريقة عمل الغريبة ريد فيلفيت، ناعمة واحلى من الجاهزة

الغريبة ريد فيلفيت

وتعد طريقة عمل الغريبة، من وصفات البسكويت التي ترتبط بالاحتفال بعيد الفطر، والذي بدأت ستات البيوت في التحضير له، ويمكن إتقان عمل الغريبة في البيت، وبأقل التكاليف.

وطريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت، من الوصفات التي تحاول كل ست بيت أن تجيد عملها؛ بدلا من شراءها جاهزة؛ للتوفير في الميزانية؛ لأنها أصبحت تباع بأسعار أضعاف تكلفتها في البيت.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، بوصفة جديدة ومبتكرة وهي غريبة ريد فيلفيت



المكونات:

كوب ونصف سمنة طرية

¾ كوب سكر بودرة

ملعقتين كبيرتين لون أحمر

بياض بيضة

ملعقة صغيرة فانيلا

3 اكواب ونصف دقيق

الحشوة:

نصف كوب جبن كريمي

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيلا

للتزيين:

شوكولاتة بيضاء مذابة

طريقة التحضير:

تخفق السمنة والسكر جيدا الى ان يبيض المزيج ويتم الحصول على كريمة ناعمة.

يضاف بياض البيض والفانيلا واللون الأحمر.

يضاف الدقيق تدريجيا الى الحصول على عجين متماسك، لين وناعم وغير لاصق.

يترك العجين ليرتاح بالثلاجة ساعة.

يمزج الجبن الكريمي مع السكر والفانيلا، الى الحصول على كريمة ناعمة

باستخدام كيس الحلواني تشكل على هيئة كور صغيرة تترك بالفريزر لتتماسك.

يشكل العجين لكور على شكل غريبة ثم تحشى كل حبة غريبة بكرة من حشوة الجبن.

و تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة 8 ل 10 دقائق دون أن يتغير لونها.

تترك لتبرد قبل نزعها من الصينية وبالهنا والشفا.

تزين بالشوكولاتة البيضاء بالهنا والشفا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.