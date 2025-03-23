الأحد 23 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل بسكويت النشادر فى المنزل بأقل التكاليف

بسكويت النشادر
بسكويت النشادر

طريقة عمل بسكويت النشادر، بسكويت النشادر من مشتقات كحك العيد الشهيرة التى لها مذاق خاص لذا يقبل على تناولها الكبار والصغار فى العيد.

وطريقة عمل بسكويت النشادر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلًا من شرائه.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل بسكويت النشادر.

مكونات عمل بسكويت النشادر:-

½ كوب زبدة (100 جرام) طرية

½ كوب سكر بودرة

2 بيضة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة نشادر (أمونيا غذائية)

2½ كوب دقيق (أو حسب الحاجة)

2 ملعقة كبيرة حليب

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت النشادر:

  • في وعاء، نخلط الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى يصبح القوام كريميًا وهشًا.
  • نضيف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.
  • ثم نذيب النشادر في ملعقة من الحليب ونضيفها للخليط (يفضل فتح النوافذ لأن رائحة النشادر قوية).
  • نضيف الدقيق تدريجيًا مع رشة الملح ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية يمكن تشكيلها. إذا كانت العجينة لينة جدًا، نضيف قليلًا من الدقيق.
  • نضع العجينة في ماكينة البسكويت أو كيس التزيين ونُشكلها حسب الرغبة على صينية مبطنة بورق زبدة.
  • نخبز البسكويت في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.
  • يُترك البسكويت ليبرد تمامًا، ثم يُقدّم مع الشاي أو القهوة.
بسكويت النشادر 
بسكويت النشادر 

ولعمل بسكويت البرتقال 

مكونات عمل بسكويت البرتقال:

بسكويت البرتقال
كيلو دقيق فاخر
٢ كوب زبد بارد
ثلاث أرباع كوب سمن بارد
٣ كوب وثلاث أرباع كوب سكر بودر
نصف كوب عصير برتقال
٤ بيضات
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة ايسانس برتقال
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة بشر برتقال
ملعقة كبيرة لبن بودر

طريقة عمل بسكويت البرتقال:-

- نخلط الزبدة مع السمن والسكر البودرة حتى يصبح خليط كريمي فاتح اللون.

-  نضيف البيض والفانيليا تدريجيا واحدة ثم واحدة حتى يتشرب الخليط البيض جدا "هذه الخطوة مهمه حتى لا تنكسر البسكوته".

-  نضيف عصير البرتقال وبشر البرتقال.

-  نضع كل المواد الجافة "دقيق وبيكنج بودر وملح ولبن بودر" معا ونضيفها للخلط السابق ويتم العجن باليد أو في العجان على حسب المتاح.

-  يتم التشكيل بجيب الحلواني، في حال التشكيل في ماكينة البسكويت يتم اضافة من 200:250 جرام دقيق للعجينة السابقة حتى تتماسك في الماكينة.

- بعد التشكيل يوضع على صاج أو صواني عليها ورق زبده ويدخل الفرن على الشبكه فى النص على درجة حرارة 180 درجة لمدة 12 إلى 15 دقيقة على حسب حرارة الفرن.

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بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر كحك العيد بسكويت البرتقال مكونات عمل بسكويت النشادر الشيف نورهان القاضى

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