أخبار مصر اليوم، المترو يقرر استمرار العمل بمواعيد رمضان حتى نهاية أجازة العيد، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف الجمارك 2025، خطة شاملة لمراقبة مواقف السرفيس والأجرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

المترو يقرر استمرار العمل بمواعيد رمضان حتى نهاية أجازة العيد

اعتمدت شركات المترو خطط التشغيل لخطوط مترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة لركاب المترو خلال عيد الفطر المبارك، وتقرر استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان لحين انتهاء العيد.

وزير الصحة يتابع تطورات مشروع إنشاء شبكة وطنية للباثولوجيا الرقمية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي احدى شركات التكنولوجيا، والهيئة العربية للتصنيع، وشركة المستقبل للتكنولوجيا، وذلك بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية وفحص الأنسجة والخلايا رقميًا عن بُعد «RDPS» واستخدام الذكاء الاصطناعي.

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن وظائف بمصلحة الجمارك ويزداد البحث حول، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

توفى اليوم الأحد الدكتور إمام رمضان دكتور العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

يرفعون أكف الضراعة يرجون رحمته، الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من رمضان

امتلأ الجامع الأزهر اليوم الأحد، بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.

خطة شاملة لمراقبة مواقف السرفيس والأجرة، ولا زيادة في تعريفة الركوب خلال العيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إحكام الرقابة على مواقف سيارات السرفيس والأجرة بين المحافظات، لضمان تحقيق الانضباط ومنع أي زيادة غير مبررة في تعريفة الركوب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس غدا، دافىء نهارا بارد ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين, حيث يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

التموين والاتصالات: بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم ببورسعيد أول أبريل

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أبريل القادم.

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