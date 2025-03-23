صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

توفى اليوم الأحد الدكتور إمام رمضان دكتور العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار حالة من الجدل في وقت سابق، وذلك بعد فتواه بجواز سرقة تيار الكهرباء والمياه، وهو ما أدى إلي تحويله للتحقيق من قبل مسئولي جامعة الأزهر.

وفاة الدكتور إمام رمضان صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء

ونعى عدد كبير من طلاب وزملاء الدكتور إمام رمضان الراحل عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت دار الإفتاء قد اصدرت فتوى في وقت سابق مفادها يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ - رواه الإمام البخاري.



وأوضحت الإفتاء: كما أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقرِونةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ - النساء: 59.



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