الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

الدكتور إمام رمضان
الدكتور إمام رمضان

توفى اليوم الأحد الدكتور إمام رمضان دكتور العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار حالة من الجدل في وقت سابق، وذلك بعد فتواه بجواز سرقة تيار الكهرباء والمياه، وهو ما أدى إلي تحويله للتحقيق من قبل مسئولي جامعة الأزهر.

وفاة الدكتور إمام رمضان صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء 

ونعى عدد كبير من طلاب وزملاء الدكتور إمام رمضان الراحل عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت دار الإفتاء قد اصدرت فتوى في وقت سابق مفادها يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ - رواه الإمام البخاري.
 

وأوضحت الإفتاء: كما أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقرِونةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ - النساء: 59.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف التيار الكهربائي الدكتور إمام رمضان العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر دار الإفتاء سرقة الكهرباء فتوى جواز سرقة الكهرباء وفاة الدكتور إمام رمضان

مواد متعلقة

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مُصدر فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ عن فتوى إباحة سرقة الكهرباء

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر

محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

انخفاض ملحوظ في أسعار السمن الصناعي بالأسواق

حريق هائل يلتهم مائدة إفطار جماعي في طنطا واحتراق سيارتين

إخماد حريق اندلع في عقارين بالسيدة زينب

منوعات

المزيد

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

فيضان يدمر جسرًا يعود للعصر الروماني في إسبانيا

وفاة معمرة صينية انتظرت عودة زوجها 80 عاما

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علامات ليلة القدر وآداب الدعاء فيها، عضو مركز الأزهر توضح (فيديو)

خالد الجندي يرد على منكري عذاب القبر ونعيمه (فيديو)

مع الزاهدين.. سفيان بن عيينة شيخ الإسلام ذو العقل الرصين

المزيد
الجريدة الرسمية