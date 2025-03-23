يرفعون أكف الضراعة يرجون رحمته، الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من رمضان
امتلأ الجامع الأزهر اليوم الأحد، بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.
بروايات حفص وقُنبل وخلف العاشر وهاشم.. الجامع الأزهر يقيم صلاتي العشاء والتراويح
وتقام صلاتي العشاء والتراويح من سورتي الزمر وغافر، ويؤم المصلين في صلاة العشاء الدكتور أسامة الحديدي، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئًا برواية حفص عن عاصم، بينما يؤم المصلين في صلاة التراويح الشيخ أحمد محمد جعفر، قارئًا برواية الإمام قُنبل عن الإمام ابن كثير المكي، والشيخ محمد سالم، قارئًا برواية الإمام خلف العاشر، والشيخ رضا عبدالجواد، قارئًا برواية الإمام هاشم عن الإمام ابن عامر الشامي.
وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.
ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.
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