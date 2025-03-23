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يرفعون أكف الضراعة يرجون رحمته، الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من رمضان

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في الجامع الأزهر

امتلأ الجامع الأزهر اليوم الأحد، بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.

 

بروايات حفص وقُنبل وخلف العاشر وهاشم.. الجامع الأزهر يقيم صلاتي العشاء والتراويح

وتقام صلاتي العشاء والتراويح من سورتي الزمر وغافر، ويؤم المصلين في صلاة العشاء الدكتور أسامة الحديدي، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئًا برواية حفص عن عاصم، بينما يؤم المصلين في صلاة التراويح الشيخ أحمد محمد جعفر، قارئًا برواية الإمام قُنبل عن الإمام ابن كثير المكي، والشيخ محمد سالم، قارئًا برواية الإمام خلف العاشر، والشيخ رضا عبدالجواد، قارئًا برواية الإمام هاشم عن الإمام ابن عامر الشامي.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

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