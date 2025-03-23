أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن وظائف بمصلحة الجمارك ويزداد البحث حول، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025

وحول الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025، أشار الجهاز المركزي للتنظيم أن عدد الوظائف المطلوبة في مصلحة الجمارك تبلغ 95 وظيفة سائق.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025، وتضمنت الشروط والأوراق المطلوبة ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

مؤهل أقل من متوسط



الصورة الشخصية



بطاقة الرقم القومي



المؤهل الدراسي



صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)



رخصة قيادة مهنية سارية



الموقف من الخدمة العسكرية



إيصال الإيداع البنكي



شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك في 9 ابريل 2025 حتي 22 ابريل 2025.

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025، فيتو

تعليمات التقديم لوظائف مصلحة الجمارك

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات أثناء التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب..

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

- أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

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