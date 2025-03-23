الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

ريال مدريد يصدم نجم ليفربول بهذا القرار

ليفربول
ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرفض فكرة التوقيع مع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث ريال مدريد عن ضم مدافع جديد، بسبب كثرة الإصابات في الخط الخلفي خلال آخر موسمين. 

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عرض فيرجيل فان ديك على ريال مدريد كصفقة مجانية في الصيف المقبل، لكن النادي الملكي قال "لا" للتوقيع مع النجم الهولندي.

عقد فان دايك مع ليفربول

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.

وخاض المدافع الهولندي 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف البطولات، ونجح في إحراز 3 أهداف، بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

وتلبغ القيمة السوقية لفيرجيل فان دايك (33 عاما) حاليا 28 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد يركز في السنوات الأخيرة على التوقيع مع اللاعبين الشباب.

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