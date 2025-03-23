الأحد 23 مارس 2025
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انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

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أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

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