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رياضة

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

منتخب مصر، سجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة، في مرمى إثيوبيا ليصل إلى الهدف رقم 60 في مشواره مع منتخب مصر.

أرقام محمد صلاح في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

 لعب 5 مباريات.
وسجل 6 أهداف.
و صنع 3 تمريرات حاسمة.
و9 مساهمات تهديفيه في 5 مباريات.

وأصبح محمد صلاح هداف التصفيات الحالية.
كما يعد الفرعون المصري أكثر لاعب ساهم في أهداف منتخب بلاده في التصفيات إلى الآن.

ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

1. محمد صلاح (مصر) - 6 أهداف

2. محمود تريزيجيه (مصر) - 5 أهداف

3. جوردان أيو (غانا) - 4 أهداف

4. لويس مافوتا (أفريقيا الوسطى) - 3 أهداف

5. كاموري دومبيا (مالي) - 3 أهداف

6. سيكو فوفانا (كوت ديفوار) - 3 أهداف

7. بانسون داكا (زامبيا) - 3 أهداف

8. حكيم زياش (المغرب) - هدفين

9. موسى بارو (جامبيا) - هدفين

10. مسعود جمعة (كينيا) - هدفين

وحقق منتخب مصر فوزًا هامًّا أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ووصل صلاح للهدف رقم 60 بقميص منتخب مصر بعد هدفه في مرمى إثيوبيا، ليتبقى بينه وبين حسام حسن المتصدر لقائمة الهدافين 6 أهداف.

وتصدر محمد صلاح عقب الهدف قائمة الهدافين الحاليين للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف.

وخاض محمد صلاح بقميص منتخب مصر منذ انضمامه في عام 2011 بـ 101 مباراة سجل خلالها 62 هدفًا.

 وسجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

ويستعد منتخب مصر لتأكيد الصعود لمونديال كأس العالم 2026 حال الفوز على سيراليون يوم الثلاثاء المقبل.

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

واختار الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة ضمت ٢٤ لاعبًا، استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية
محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه
عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًّا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

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