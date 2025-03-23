مسلسل عايشة الدور الحلقة 9، دنيا سمير غانم تقع في ورطة بسبب زملائها بالجامعة

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث المشوقة حيث تكتشف الجامعة سرقة الامتحان بعد فقدان “عايشة” دنيا سمير غانم، الجاكت الخاص بها في غرفة المديرة، لتقرر عميدة الكلية التحقيق في الأمر لكشف هوية السارق.

وتتابع الأحداث ليعاود الشخص المجهول الذي يهدد “عايشة” الاتصال بها ويطلب منها احضار كيكة نصف شوكولاتة وفاكهة وتوصلها لمنزل في الجمالية تحت التهديد بإيذاء أطفالها أن لم تنفذ ذلك.

وتحاول عايشة إصلاح علاقتها بـ"كارمة" ابنتها فتحضر لها هدية وتعيد لها هاتفها الذي سبق أن اخذته بسبب عثورها على “فايب” في غرفتها والذي يتضح أنه ليش ملكًا لها.

وتقرر “عايشة” ارسال رسالة مكتوبة بخط اليد لوالدة “سالي” زميلتها في الجامعة لإصلاح العلاقة بينهم بسبب تجاهل الأخيرة لابنتها وانشغالها بالعمل دائمًا، ولكن يأتي هذا برد فعل عكسي حيث يتسبب الجواب في مشكلة بين “سالي” ووالدتها بسبب كلامها مع زملائها عن مشاكلها في البيت لتقرر “سالي” ترك المنزل.

وتنتهي أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عايشة الدور، بإتخاذ زملاء “عايشة” لقرار البحث عن الشخص الذي يرسل الجوابات لأهلهم وتلقينه درس لا ينساه، وذلك لأنهم يعتقدون أنه يتجسس عليهم ويفض اسرارهم.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عايشة الدور

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة، حيث أنكر الدكتور “حازم” إرسال الورد الذي وصل لمنزل “عايشة” في الحلقة السابقة، كما تحدث معها بشكل سيئ بعد أن اتهمه صديقه بإعجابه بها.

واكتشفت “عايشة” أن الشخص الذي أرسل لها الورد هو أحد زملاء فاطيما بالجامعة “نديم”، ولكنها ترفض مشاعره تجاهها وتخبره أنه مثل “ابنها”، ولكنه يطلب منها التفكير في الأمر، وتقع “عايشة” في حادث مع “نديم”، بعد أن تذهب في جولة معه على الدراجة النارية، ما يتسبب في غيرة الدكتور حازم.

وتتصل "فاطيمة" ابنة أخت "عايشة" من الخارج لتخبرها انها بالفعل أرسلت ايميل للجامعة تخبرهم انها قامت بكسر ذراعها لتأجيل الترم، لتفزع "عايشة" وتذهب للجامعة في المساء لمسح الايميل من على النظام حتي لا يفضح أمرها ويعرف الجميع أنها تنتحل شخصية أحد الطالبات.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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