كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم تنظم ندوة بعنوان "محاربة الفكر المتطرف وبناء وعي الشباب"

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الخدمة الاجتماعية نظمت بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، ندوة بعنوان محاربة الفكر المتطرف وبناء وعي الشباب.

الالتزام بمنهج الوسطية

وقال الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، إن الفكر لا يحارب إلا بالفكر ومن الضرورة الالتزام بمنهج الوسطية دون مغالاة، والسعي نحو الوقوف على الطرق والأدوات التي تستقطب عقول الشباب نحو الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أهمية بناء وعي الشباب بشكل سليم من خلال العلم والأفكار البناءة.

مواقف من حياة الرسول

وتناول الدكتور وليد الشيمي الأستاذ بقسم البلاغة بكلية دار العلوم، شرحًا لمواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأفكار غير المألوفة، وكيف كان يحث أصحابه على الاعتدال والوسطية في المعاملات والعبادة وكافة مناحي الحياة، كنا تناول دور مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في إعادة بناء عقول الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم من خلال الأنشطة والندوات وورش العمل، حيث باتت الحرب الدائرة تتجه نحو عقول الشباب لتفريغها من الأفكار البناءة، ودعا الشباب لطلب العلم والاجتهاد وبناء أنفسهم والتحلي بالقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة كالاحترام والصدق والانتماء للوطن.

أوصت الندوة بالتأكيد على دور التعليم والإعلام في نشر الفكر الوسطي، ودعم الأنشطة الطلابية التي تعزز الحوار وقبول الآخر، والتأكيد على دور الأسرة والمجتمع في احتواء الشباب وتوجيههم.

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