غلق مركزي تجميل بدون ترخيص في الفيوم

تمكنت حملة مشتركة من مديريتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من التحفظ علي مركزين تجميل بمدينة الفيوم، يعملان بدون ترخيص، وتمارس المسئولة عن المركزين مهنة الطب بدون ترخيص، وتم غلق المركزين لحين صدور قرار من النيابة.

خامات مجهولة المصدر

كما تم التحفظ علي 214 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها داخل البلاد، ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وأوصي محضر الفحص الذي أجرته هيئة الدواء المصرية بإعدامها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، تشكيل لجنة من الصحة والبيئة والتموين بإشراف من النيابة العامة للدفن الصحي الأمن للمضبوطات، وتولي التحقيق.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شنت حملات مكثفة علي الأسواق طوال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 399 مخالفة تموينية متنوعة، منها 144 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و255 مخالفة في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتمت إحالة جميع المخالفات الي الأجهزة الأمنية المختصة، لإحالتها الي النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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