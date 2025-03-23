خالد يوسف يكشف حقيقة اعتزال الإخراج

نفى المخرج خالد يوسف ما تردد مؤخرًا بشأن اعتزاله الإخراج السينمائي بشكل نهائي.

المخرج المثير للجدل كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ خبر اعتزالي السينما غير صحيح، وليس له أي أصل”، مضيفًا: “الذين يروجونه يبحثون عن تريند وترافيك”.

وكشف “يوسف” عن أنه يقوم الآن بإجراء التحضيرات لفيلم جديد بعنوان خطوات الخوف، كما تعاقد مع إحدى الجهات الإنتاجية علي إخراج أربعة اعمال خلال العامين المقبلين.

كانت الأيام الماضية شهدت أنباء عن اعتزال خالد يوسف الإخراج السينمائي، تزامنًا مع إعلان المخرج محمد سامي اعتزال الإخراج الدرامي.

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