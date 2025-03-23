تحرر 399 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الإدارات الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية في المركز، شنت عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، في قرى ومدن المحافظة، استمرت على مدار أسبوع، وشارك فيها كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك في المحافظة.

نتائج الحملات

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 399 مخالفة تموينية متنوعة، منها 144 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و255 مخالفة في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سلع تم التحفظ عليها

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من التحفظ علي 20 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، و1900 كيلو جرام بن قهوه مطحون ومعبأة داخل شكائر مختلفة الأشكال بدون علامات تجارية، وسيارة ربع نقل محمله 1800 كيلو جبنه مجهولة المصدر، و15 شيكارة سماد يوريا المحظور بيعه وتداوله خارج الجمعيات الزراعية، و480 كيلو لحوم فاسدة، و208 كيلو جرامات حلاوة طحينة غير صالحه للاستهلاك الادمي، و1250 كيلو جرام سمسم غير مدون عليه تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، و65 كيلو جرام كبدة مجمدة ولحوم مجمدة فاسدة، وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، وسلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 380 عبوة مختلفة الانواع، و210 علبة سجائر صينى غير مصرح بتداولها، و120 كيلو جرام مقرمشات وسناكس، و15 كيلو جرام فول سوداني بالخلطة منتهي الصلاحية، ومنظفات منتهية الصلاحية عبارة عن 185 متنوعة، و170 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر معبأ داخل جراكن بلاستيكية غير مدون عليها أي علامات أو بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية.

كما تم التحفظ على 102 جالون بويات ودهانات منتهي الصلاحية، وتروسيكل محمل 15 شيكارة دقيق بلدى مخابز زنة 50 كيلو جراما.

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