جامعة القناة تطلق دورتها الرمضانية بمشاركة 500 طالب (صور)

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وحملت الدورة شعار "مهرجان من أجل مصر الرمضاني"، بمشاركة 500 طالب وطالبة يمثلون مختلف كليات الجامعة في منافسات خماسي كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والإنشاد الديني، والشطرنج.

تنظيم فعاليات طلابية مميزة

ومن جانبه قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم الفعاليات التي تساهم في تعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب، وتعمل على دمجهم في أنشطة متنوعة تجمع بين الرياضة والثقافة، بما يعكس اهتمام الجامعة ببناء شخصية طلابها وتنمية مهاراتهم.

جانب من فعاليات الدورة،فيتو

جانب من فعاليات الدورة،فيتو

اشادة بتنظيم البطولة

وأشاد بالتنظيم المتميز للبطولة وبالمشاركة الواسعة من الطلاب، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والأنشطة الرياضية والثقافية.

جانب من فعاليات الدورة،فيتو

جانب من فعاليات الدورة،فيتو

حرص الجامعة على عقد الدورة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة الرمضانية تعد واحدة من الفعاليات التي تحرص الجامعة على تنظيمها سنويًا، بهدف تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة المختلفة خلال شهر رمضان، وتعزيز التواصل بينهم في أجواء من التنافس الرياضي الإيجابي.

جانب من فعاليات الدورة،فيتو

جانب من فعاليات الدورة،فيتو

توفير كافة الإمكانيات

وأكد أن الجامعة توفر كل الإمكانيات لضمان نجاح الدورة، مثمنًا دور القائمين على التنظيم، وعلى رأسهم قطاع رعاية الشباب، وأسرة "طلاب من أجل مصر"، لما يبذلونه من جهود كبيرة في الإعداد والتنسيق.

وتقام الدورة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، مستشار لجنة الأسر والاتحادات الطلابية، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، وبمتابعة الدكتور عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتتولى إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بقيادة ياسر عبد المجيد، وبمعاونة إدارة النشاط الرياضي بقيادة محمد إمام، تنظيم ومتابعة جميع الفعاليات، حيث يتم تنفيذ البطولة بمشاركة فعالة من أسرة "طلاب من أجل مصر"، التي تقوم بدور محوري في التنظيم والإعداد لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي الذي يعكس روح التعاون والتنافس الشريف بين الطلاب خلال الشهر المبارك.

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