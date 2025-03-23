اتخطفت في أوضة ضلمة

عمري ما كنت خايف من المسرح، لكني كنت حاطط بيني وبينه خط واضح.. أنا الكاتب، المحاضر، اللي بيحكي من ورا الكواليس أو على المسرح بس في حتته، اللي بيشوف العرض بعين الناقد، اللي كلماته بتتصاغ في سطور، مش اللي بيقف تحت الإضاءة وعيون الناس بتتعلق بيه.

لكن امبارح، لقيتني جوه المشهد، مش بره. واقف في أوضة ضلمة، جوه عرض "حبل في أوضة ضلمة"، مش بتفرج عليه. مشاهد، ولا مؤدي؟ مش عارف. اللي عارفه إن الخط اللي كنت راسمه بيني وبين المسرح، اتشال، كأنه مكنش موجود.

كل ده مكنش هيحصل من غير ورشة التمثيل اللي كانت تجربة مكثفة واستثنائية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كنت داخلها ككاتب عنده فضول، وخرجت منها بشيء مختلف، بجرأة جديدة، بنظرة تانية للحياة، وبصداقة أعمق مع مايكل نصحي.

مايكل، اللي كنت بشوفه فنان، لكن دلوقتي بشوفه فنان وجواهرجي. عنده عين بتشوف الحلو جوه كل واحد، وبيطلع منه لمعة مكانتش باينة. في الورشة، كان بيحفر، ينحت، يخلينا نكتشف نفسنا من أول وجديد. والنتيجة؟ مش بس إننا مثلنا، لكن إننا فهمنا يعني إيه نكون أحرار، نكون حقيقيين، نواجه مخاوفنا ونتجاوزها زي العرض بالظبط.

ومهما حاولت أوصف امتناني لكل شخص شارك في التجربة دي، مش هعرف أوفيهم حقهم. الفريق كله كان حالة، روح واحدة بتتحرك في اتجاه واحد.

ريمون الشاطر الهادي وحاجات كتير والصاحب اللي جه صدفة، أبانوب ابن البلد الموهوب، جاكي الصغيرة بس موهوبة، جومانا الشطورة، ستيفن له مستقبل هايل قدام، غادة يمكن اتعاملت مع دكاترة نفسيين كتير بس تقريبًا هي فعلًا دكتورة ومخبية، إنجي صاحبة وجدعة وليدر هايل وكمان ممثلة شاطرة.

إيمان المهندسة الشاطرة والممثلة الهايلة، نرمين صاحبة الطلة المختلفة الحلوة، مايكل الموهوب اللي بيعرف ازاي ياخد وقته لحد ما يوصل للصح، شنودة صاحب التركيز العالي والشغل الهادي، بافلي خليفة جورج سيدهم حقيقي، دانيل شطور وهادي، هايدي اللي حقيقي ليها حضور حلو وصدقتها، مهرائيل الجميلة اللي سكوتها طلع وراه شقاوة وروح هايلة.

بيشوي صاحب النضارة وصاحب صاحبه وشاطر، جويس الملفتة والمميزة تقريبًا هي 15 سنة بس أوعدكم لو خدت فرصتها هتكون حاجة كبيرة اوي، نبيلة الجميلة والنبيلة حقيقي تقريبًا جمالها مش بس في دورها لكن في أنها بتعيش كل حاجة من قلبها..

مادونا اللي تستحق لقب ميكس لأنها ميكس في كل حاجة، ضحكتني وعيطتني وعملت كل حاجة وهي سايبة ايدها بسهولة، كاتي مساعدة مخرج وممثلة حلوة وبتساعد فعلًا من قلبها، راشي آخر العنقود اللي رغم سنها الصغيرة فيها حاجات كتير حلوة وفيها طاقة فرح هايلة بس لايقة على اسمها.

كل اسم فيهم كان جزء من اللوحة اللي طلعت بأحسن شكل وأسرع وقت، وكل لحظة قضيناها مع بعض كانت خطوة في مشوار العرض ده، سواء كان قدام الناس أو في الكواليس أو حتى الورشة حقيقي هتفضل في قلبي طول الوقت وممتن للحظة جمعتنا.

حبل في أوضة ضلمة.. مكانش مجرد عرض مسرحي، كان تجربة إنسانية، كان مساحة للحرية، كان إلهام. ومايكل نصحي، كان مخرج عارف بالظبط هو عايز إيه، وعارف إزاي يوصله، مش بس كمخرج، لكن كصاحب خطوات سباقة، بيمهد الطريق للي بعده، عشان يلاقوا نفسهم في أماكن ماكانوش متخيلين إنهم يقدروا يكونوا فيها.

وأنا؟ مش عارف هقف تاني على المسرح ولا لأ، لكن اللي متأكد منه إن الأوضة الضلمة دي كانت بداية، مش نهاية.

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